Prefeito de Caarapó inaugura ampliação de centro educacional Dona China nesta tarde

O Prefeito de Caarapó, Mário Valério (PR), entrega logo mais às 16h as obras de reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil Dona China, na Vila Setenta, sede do município. O posto da Estratégia de Saúde Cirila Mareco (ESF II), localizado ao lado do centro de educação infantil, também recebeu melhorias. Para a solenidade, é aguardada a presença de grande parte da comunidade escolar, vereadores, secretários municipais e convidados.

O CMEI Dona China foi beneficiado com ampliação de 214 m², que será utilizado como refeitório, além de estacionamento, pintura geral e reparos na fiação elétrica. O posto de saúde recebeu reforma geral.

O CMEI Dona China leva este nome em homenagem à senhora Brasiliana Benites, antiga moradora de Caarapó, mais conhecida pelo apelido que denomina a unidade escolar.Atende atualmente 254 crianças de quatro meses a cinco anos, distribuídos em creche e pré-escola e conta com 47 funcionários. Em atividade há 21 anos, o CMEI Dona China vem atendendo a comunidade de Caarapó com o propósito de garantir os direitos da criança, preservando suas características etárias e atendendo suas necessidades básicas com atividades pedagógicas e lúdicas que proporcionam o desenvolvimento da criança como um todo por meio de diversos projetos educativos executados com as crianças, garantindo seu pleno desenvolvimento.

ESF Cirila Mareco

O posto da Estratégia de Saúde Cirila Mareco (ESF II) recebeu esta denominação em homenagem a uma parteira muito conhecida em Caarapó, uma das pioneiras da cidade. A unidade de Saúde foi inaugurada no ano 2000.

As Estratégias de Saúde da Família, no Brasil, foram criadas para serem as portas de entrada dos pacientes ao SUS (Sistema Único de Saúde).É através da ESF que o cidadão recebe seu primeiro atendimento na rede pública e é através dela também que o paciente é encaminhado a outros serviços especializados, como para realização de exames ou encaminhamento direto a um profissional especialista.

A unidade Cirila Mareco está implantada na região nordeste do município e possui sala de espera dos pacientes, recepção, triagem adulta e infantil, consultórios médicos, odontológico e de enfermagem, salas de procedimentos, de esterilização, de inalação, de vacina, de reuniões e cozinha. Está interligada a outras estruturas de saúde, como Hospital Beneficente São Mateus, laboratórios de análises clínicas e fisioterapia, de forma a dar suporte à estratégia.

A área de abrangência engloba a Vila Setenta, o bairro Santa Marta I e II e o Jardim Aprazível I e II, com atendimento a 1.063 famílias, totalizando 3.149 pessoas.

