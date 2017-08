“FNDE em Ação” acontece em Campo Grande até amanhã na Assomasul

Ao destacar a importância da vinda do “FNDE em Ação” para Campo Grande, que acontece até amanhã na Assomasul, o prefeito Marquinhos Trad lembrou que foi o ministro Mendonça Filho quem deu um dos primeiros ‘empurrões’ para destravar e alavancar as obras na Capital, quando o chefe do Executivo Municipal esteve em Brasília pela primeira vez, no início de seu mandato.

“Quando cheguei à capital federal para saber da realidade de Campo Grande e a equipe do MEC mostrou o painel o qual mostrava a nossa cidade destacada em vermelho, lembro claramente do ministro me perguntar ‘como o senhor pretende administrar essa cidade?’. E não era apenas na educação que estávamos bloqueados, mas em todas as demais áreas. Ali começou uma parceria importante. Essa realidade não nos intimidou e conquistamos o apoio do ministro e de toda sua equipe. Prova disso é que hoje estamos colhendo os frutos já com a inauguração do Ceinf, cuja obra estava parada há anos e em parceria com o ministério estamos entregando para a população”, destacou Marquinhos Trad.

O evento “FNDE em Ação” reúne prefeitos e secretários municipais de educação de Mato Grosso do Sul, por meio do qual os representantes do Governo Federal levam aos estados e municípios brasileiros assistência técnica por meio de palestras e capacitações sobre os programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, além de atendimento técnico qualificado com soluções para diversas pendências educacionais.

Em seu discurso, o ministro José Mendonça Bezerra Filho reforçou a importância da parceria com os municípios e da sociedade, neste momento em que, segundo ele, se faz necessário corrigir os erros do passado para avançar.

“Quando se fala em educação não pode haver divisão, com bandeiras ideológicas ou partidárias, mas a educação deve significar uma única bandeira para unir o povo brasileiro. Sabendo que cada município tem vocações distintas, entendemos que essa aproximação do FNDE com os gestores, fazendo valer a característica de cada local, sem dúvida colocará a Educação no lugar de prioridade como deve ser”, justificou Mendonça Filho.

A equipe selecionada a participar do evento do Ministério da Educação, que acontece durante todo o dia de hoje e na terça-feira (21) na Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, é composta por técnicos com alto nível de conhecimento técnico em ações e programas no âmbito do FNDE.

A secretária de Educação de Campo Grande, Ilza Mateus, ressalta a dificuldade dos municípios para registrar informações junto ao Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle – SIMEC, cujo cadastramento é de competência dos municípios.

“A equipe do FNDE veio tirar todas as dúvidas dos gestores e, no caso de Campo Grande, é importante principalmente no que se refere às construções. Ainda existem muitas dúvidas de como alimentar o SIMEC e esse encontro vai ajudar não apenas a Capital mas os demais municípios a avançar nesta questão”, disse a titular da Semed.

A gestão do projeto é feita pela Assessoria de Relações Institucionais do FNDE, por meio da Assessoria de Educação Corporativa (ASSEC).

O projeto conta com o apoio das seguintes áreas: Ouvidoria (Atendimento Institucional); Diretoria de Ações Educacionais (Programa Nacional de Alimentação Escolar, Dinheiro Direto na Escola, Apoio à Manutenção do Transporte Escolar); Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos (Plano de Ações Articuladas, Obras e Emendas Parlamentares); Diretoria Financeira (Prestação de Contas) e Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios (Fundeb, Siope e Bolsas).

