Prefeito abre seminário para nortear filosofia de trabalho na Educação

O prefeito Marquinhos Trad e a secretária de Educação, Ilza Mateus abriram, nesta segunda-feira (20), o primeiro seminário voltado para os profissionais da Rede Municipal de Educação (Reme).

Na abertura da solenidade, que reuniu pelo menos 350 diretores e adjuntos dos Ceinfs e escolas da Rede, a equipe veiculou um vídeo resumindo os cinqüenta primeiros dias de ações da administração e da Semed, que viabilizaram um início de ano letivo com merenda garantida e unidades escolares limpas e com infraestrutura que assegurasse o trabalho dos profissionais.

O objetivo do evento, que vai acontecer durante quatro dias no Centro de Formação (Cefor), localizado na Secretaria Municipal de Educação (Semed), é apresentar a equipe técnica, gestores e superintendentes da nova equipe da Semed e passar as diretrizes da administração na área da Educação.

Durante a abertura, o prefeito Marquinhos Trad ressaltou o papel acolhedor que a escola deve exercer na vida do aluno. “Vocês não são apenas professores. Hoje em dia a escola também faz o papel de psicólogo, médico e, às vezes, até da família da criança, por isso é fundamental tratá-la com carinho”, disse.

O prefeito ainda destacou a importância dos profissionais de Educação na formação do aluno. “Também temos responsabilidade no tipo de adulto que essa criança vai se tornar, por isso precisamos prestar muita atenção e ter cuidado com os conteúdos que passamos. Tudo isso influencia na vida adulta”, enfatizou Marquinhos.

Marquinhos Trad afirmou que uma das prioridades de sua gestão é garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais da Reme, cuidando para que todas as unidades sejam atendidas em suas necessidades. “Pelo menos 100 mil crianças esperam bons resultados e que a nossa cidade possa retornar ao mesmo degrau de excelência que vocês colocaram no passado”, concluiu.

Diretrizes

A secretária Ilza Mateus explicou que durante o seminários, os gestores e superintendentes irão nortear a equipe de diretores quanto a filosofia de trabalho da nova gestão da Semed.

“Este é um momento importante e com nosso trabalho e dedicação vamos voltar a ser referência nacional. Para isso, é importante o empenho de todos para que nossos alunos tenham como foco apenas a aprendizagem”, afirmou.

De acordo com a superintendente de Gestão e Normas da Semed, Alelis Isabel de Oliveira Gomes, o encontro também tem o objetivo de melhorar o atendimento a comunidade escolar. “Nosso objetivo final é o aluno. Ele tem que estar bem, então tudo que fizermos, temos que pensar primeiro nele”. A superintendente disse que a equipe da Semed está satisfeita com a recepção dos diretores e adjuntos. “Todos estão muito abertos ao trabalho e às nossas propostas”, destacou.

Também falaram na abertura do seminário, o superintendente de Alimentação Escolar, Adaltro Albineli, que fez um relatório sobre a entrega dos produtos que compõem a merenda antes do início do ano letivo e enfatizou que na gestão atual a logística de distribuição está resolvida. “Nenhum diretor precisará ir até o nosso depósito buscar mantimentos”, frisou.

O primeiro período do seminário encerrou com a palestra da chefe da Gerência de Planejamento, Fernanda Duarte e da chefe do setor jurídico, Maria Carolina da Silva Borges.

O seminário prossegue no Cefor até quinta-feira, com programação direcionada aos diretores de escolas até esta terça-feira (21). Já na quarta e quinta-feira será a vez dos diretores de Ceinfs.

Segundo a coordenadora do Cefor, Marasilva Barros, além do seminário, outros eventos pedagógicos já estão agendados para a utilização do espaço. “Queremos fomentar as atividades através de cursos de capacitação, obedecendo a linha de trabalho da secretária Ilza, que é a de manter os profissionais sempre atualizados”, disse.

