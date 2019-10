Prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza

Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, 15, em Fortaleza - Foto: Divulgação

Um prédio residencial de sete andares desabou na manhã desta terça-feira, 15, em Fortaleza. O edifício que caiu se localiza na esquina das Ruas Tibúrcio Cavalcante e Tomás Acioli, no Dionísio Torres, bairro nobre da capital cearense. Ainda não informações de mortos ou feridos. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente Romário, disse que duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).