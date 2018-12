Pré-matrícula para alunos novos da Rede Municipal de Ensino começa nesta segunda-feira

Escola Professora Ana Lucia de Oliveira Batista é uma das escolas que fazem parte da Reme - Divulgação

Tem início nesta segunda-feira (1º), o período de pré-matrícula para os alunos que desejam começar a estudar na Rede Municipal de Ensino (Reme|) em 2019. O prazo termina dia 23 de dezembro e os pais ou responsáveis dos alunos novos devem realizar o cadastro de pré-matrícula pelo site www.matriculasreme.capital.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 615 15 15.

Caso queira, o pai também buscar a Central de Matrículas, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, na Vila Margarida.

É possível optar por três escolas de acordo com as necessidades. A Central fará a designação de acordo com a solicitação indicada pela família, mas também observando a disponibilidade de vaga da unidade escolar.

A designação para estes alunos será divulgada pelo site da Semed e nas escolas da Reme, no dia 15 de janeiro. A efetivação da matrícula deverá ser feita pelos pais entre os dias 15 a 18. Eles deverão procurar a unidade escolar de designação para assinarem o requerimento.

O ato de realizar a pré-matrícula não garante a vaga para a criança. Para isso, é preciso que os pais dos alunos novos também busquem a escola para a qual o filho foi designado para efetivar o processo.