Pré-matrícula digital na Rede Estadual de Ensino encerra-se nesta sexta-feira

A secretaria estadual de Educação concluirá nesta sexta-feira, 6, o processo de pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino, iniciado no dia 7 de novembro e, em seguida, fará o replanejamento das vagas nas 365 escolas – cuja designação de cada aluno será anunciada no dia 20. A pré-matrícula agora é feita via internet, na página da Matricula Digital, onde o candidato inscrito poderá verificar em qual escola estudará neste ano letivo.

“Vamos procurar atender a primeira opção feita pelo aluno no replanejamento das vagas, considerando também as mudanças que ocorrerão com a expansão do número de escolas em tempo integral”, explicou Nilo Araujo, coordenador da Central de Matrículas.

A pré-matrícula digital é uma forma rápida e segura de inscrição, válida para todas as escolas estaduais localizadas em áreas urbanas. O acesso pode ser feito a qualquer hora, de qualquer lugar, utilizando um computador, tablet ou smartphone e o candidato deverá se inscrever apenas uma vez, no site www.matriculadigital.ms.gov.br.

“É bem simples, o interessado acessa o site e preenche nome, ano em que estuda, tamanho da camiseta do uniforme, se tem alguma deficiência ou restrição alimentar e escolhe as três escolas mais próximas”, explicou a secretária de Educação, Maria Cecília Amendola da Mota.

Conquistas

O sistema faz parte das ações que o Governo do Estado desenvolve para garantir os avanços alcançados para a educação pública de Mato Grosso do Sul desde 2015, como o crescimento nos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), investimento na estrutura física das escolas e pagamento dos melhores vencimentos do país para professores, além da adequação estrutural de toda a rede escolar.

Conforme o governador Reinaldo Azambuja, a nova metodologia usando as ferramentas da comunicação facilita a vida do estudante e o planejamento familiar para o início do ano letivo de 2017. “É uma evolução muito importante e um ganho para a sociedade“, afirmou.

Nova chance

O coordenador da Central de Matrículas explicou que os alunos inscritos, após a verificação para qual escola foram designados, deverão efetivar a respectiva matrícula entre 23 a 27 de janeiro, munidos dos documentos listados na ficha de inscrição. Para quem perder o prazo de pré-inscrição, haverá uma nova chance, no mesmo período. A segunda designação sairá no dia 3 de fevereiro, com matrículas entre os dias 6 e 10.

Caso a matrícula não seja efetuada no prazo estipulado, a vaga será destinada a outro candidato, esclareceu Nilo Araujo, lembrando que não estará assegurada a vaga para o interessado quando as informações fornecidas na inscrição não corresponderem à documentação apresentada no ato da matrícula.

Pré-inscrição

A pré-inscrição na Rede Estadual de Ensino é para estudantes concluintes do 9º ano em escola que não ofereça o ensino médio; estudantes de escola estadual que não ofereça a série subsequente; estudantes novos ou que desejam mudar de escola e ainda, estudantes desistentes. Dúvidas e outras informações podem ser obtidas na Central de Matrículas: 0800-6470028.

Veja Também

Comentários