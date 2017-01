Prazos processuais e audiências serão retomados nesta segunda-feira

O recesso do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul chega ao fim nesta segunda (23). A partir de amanhã, os prazos processuais, audiências e sessões de julgamentos serão retomados em todo o Estado.



O recesso ocorreu do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, como prevê o artigo 220 do Novo Código de Processo Civil (CPC), que disciplina as férias dos advogados.



Em 2016, as câmaras cíveis e criminais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) julgaram ao todo 40.654 processos, o que significa quase 90% dos 45.912 feitos distribuídos. Com o fim do recesso, as sessões de julgamento serão retomadas, com uma agendada para 14h desta segunda.

