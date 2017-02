Prazo para matrícula no Sisu termina hoje

Termina hoje (7) o prazo para que os candidatos selecionados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) façam a matrícula nas instituições de ensino. Os candidatos devem estar atentos ao cronograma estabelecido, uma vez que não haverá outra chamada para os selecionados na primeira opção de curso.

De acordo com o edital, as instituições que desejarem podem optar por estender o prazo de matrícula até amanhã (8). Cabe ao candidato verificar, junto à instituição de ensino em que foi aprovado, o local, horário e procedimentos para a matrícula.

O Sisu seleciona os estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cabe a cada instituição definir o cálculo que utilizará para a seleção dos novos alunos. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do exame.

Nesta edição, ao todo, foram oferecidas 237.840 vagas em instituições públicas, entre universidades federais e estaduais, institutos federais e instituições estaduais. Cerca de 2,5 milhões se inscreveram no Sisu.

Lista de espera

Está aberto o prazo para a adesão à lista de espera. Os candidatos que não foram selecionados na chamada regular poderão participar da lista até o dia 10 de fevereiro. Esses candidatos serão convocados a partir do dia 16 de fevereiro, caso haja vagas remanescentes.

O candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera do Sisu. Segundo o Ministério da Educação, é importante certificar-se de que a adesão foi realizada. Ao finalizar a manifestação, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

A participação na lista de espera está restrita à primeira opção de vaga do candidato.

