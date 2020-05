Prazo para Inscrições no Enem 2020 termina nesta sexta-feira   

Na última terça-feira (19.05), o Ministério da Educação (MEC) anunciou que o governo vai abrir consulta direta, por meio da internet, aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para decidir a data de realização das provas deste ano. - Foto: Divulgação

Termina nesta sexta-feira, dia 22, o prazo para os estudantes se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio – o Enem 2020. Para se inscrever basta acessar a página do participante, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), e seguir os passos para o preenchimento dos formulários de inscrição até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de maio (horário de Brasília).

Para a realização do Enem digital, foram disponibilizadas 2.000 (duas mil) vagas para Mato Grosso do Sul, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para Campo Grande e 200 (duzentas) para Dourados.

A partir deste ano o Enem terá duas modalidades de provas, as impressas, e as digitais. A estrutura dos dois exames continua a mesma. Serão aplicadas quatro provas objetivas, por área de conhecimento, constituídas por 45 questões cada, e uma redação. Durante o processo de inscrição, o participante deverá selecionar uma opção de língua estrangeira – inglês ou espanhol.

Na última terça-feira (19.05), o Ministério da Educação (MEC) anunciou que o governo vai abrir consulta direta, por meio da internet, aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para decidir a data de realização das provas deste ano. De acordo com o MEC, a consulta ocorrerá na Página do Participante em final de junho. A pasta estima que 5 milhões de candidatos se inscreverão para a atual edição da avaliação.

Todos os inscritos poderão escolher entre a manutenção da data das provas, o adiamento por 30 dias e a suspensão indefinida do exame deste ano por causa da pandemia de covid-19.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo site www.inep.gov.br.