Prazo para cadastro e solicitação de vaga na Plataforma Freire termina dia 1º de dezembro

Campo Grande (MS) – Já está disponível para cadastro e solicitação de vaga a nova Plataforma Freire, destinada somente aos professores em exercício na rede pública de ensino. Os professores interessados têm até 1º de dezembro para cadastrar o currículo e solicitar a vaga. Entre 13 de novembro e 15 de dezembro, as secretarias de Educação farão a análise das vagas solicitadas.

Gerenciada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Plataforma Freire é um site que vai agregar currículos de professores da educação básica. Além de funcionar como banco de currículos – semelhante ao Currículo Lattes, a Plataforma Freire será um sistema de gestão de cursos de capacitação para os professores.

O funcionamento da Plataforma Freire é semelhante ao do currículo Lattes: o professor precisa se cadastrar – gratuitamente – e preencher um formulário com dados sobre sua formação e sua atuação profissional. “ Os currículos cadastrados na Plataforma Freire ficarão disponíveis para consulta pública. Entretanto, os dados pessoais são preservados”, destaca Marcelo Câmara, diretor de Formação de Professores da Educação Básica da Capes.

Nesta etapa, estão sendo disponibilizados os cursos: Primeira licenciatura em diferentes áreas para professores que não possuem graduação em licenciatura na área/disciplina em que atuam em sala de aula; Especialização em Educação infantil para os professores com formação superior que atuam nessa etapa da educação; Especialização em Alfabetização para os professores com formação superior que atuam nas séries iniciais; Especialização em Matemática e Língua Portuguesa para os professores que atuam nas séries iniciais; Especialização em Matemática para professores, com formação superior, que lecionam Matemática nas anos finais do Fundamental; e Especialização em Língua Portuguesa para professores com formação superior, que lecionam Língua Portuguesa para os anos finais do Fundamental.

Informações no site da plataforma, por e-mail freire@capes.gov.br ou pelo Fale Conosco: 0800-616161, opção 7.

Emília Dorsa – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Chico Ribeiro