Prazo para adesão ao Mais Alfabetização é prorrogado

Segundo o MEC, serão investidos R$ 200 milhões no pagamento de assistentes pedagógicos para auxiliar os professores em sala de aula - Foto: Agência Brasil / EBC

Pela terceira vez, o Ministério da Educação decidiu prorrogar o prazo para estados e municípios aderirem ao Programa Mais Alfabetização. Agora, a data final para adesão de governos estaduais e prefeituras termina na próxima segunda-feira (5) e para as escolas o prazo encerra na terça-feira (6).

Segundo o MEC, a prorrogação de prazo é normal quando se trata de estados e municípios, principalmente quando se abre um novo programa, onde os municípios ainda precisam se familiarizar com um novo processo. A adesão deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec).

O objetivo do programa é apoiar escolas no processo de alfabetização dos estudantes de todas as turmas do primeiro e do segundo anos do ensino fundamental. Segundo o MEC, serão investidos R$ 200 milhões no pagamento de assistentes pedagógicos para auxiliar os professores em sala de aula. A expectativa é atender a 4,2 milhões de alunos em aproximadamente 200 mil turmas em todo país.