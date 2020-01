Praça no Jardim Bonança será revitalizada e receberá estrutura com acessibilidade

Será construído um playground com área de 128,00m² com brinquedos de eucalipto tratado e piso de grama sintética. Está localizado na área externa do campo de futebol - Foto: Saul Schramm

Após 30 anos, a Praça José Santana Delmondes, no Jardim Bonança, será revitalizada e receberá academia ao ar livre, playground, além de estrutura com acessibilidade.

O local leva o nome do pai do atual vereador de Campo Grande, Ademir Santana, que por muitos anos morou na região e conduziu a Associação de Moradores. Emocionado, agradeceu a parceria que liberou a emenda federal para transformar a área. “Sentimento é de carinho, amor, e uma realização de um sonho para a nossa comunidade”, pontuou.

Orçada em R$ 405.329,15 a obra será executada com recurso proveniente de uma emenda do deputado federal Dagoberto Nogueira liberada em 2017, e viabilizada pelo governo estadual. A obra será executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Conforme o projeto da Agesul, as caraterísticas atuais do local, com pilares de eucalipto e tela (que serão restaurados) serão mantidas. Mas a área que atualmente abriga um campo de futebol, também receberá estrutura com playground, academia ao ar livre e calçadas com acessibilidade no entorno da praça. Na área do campo de futebol serão substituídos os alambrados de eucalipto, que ficam atrás do gol, por alambrado de aço galvanizado.

Será construído um playground com área de 128,00m² com brinquedos de eucalipto tratado e piso de grama sintética. Está localizado na área externa do campo de futebol. Será instalada uma academia ao ar livre com área de 78,00m² contendo 10 equipamentos e piso em concreto, que também estará localizada na área externa. O local onde serão instalados o playground e a academia de ginástica será cercado com alambrado e um portão para acesso. A área que circunda esses equipamentos será gramada e serão instalados bancos de concreto e lixeiras.

Durante a assinatura que contou com a participação do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, vereador Ademir Santana, do diretor presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), Rodrigo Terra, e de lideranças comunitárias, o representante do Governo do Estado anunciou o lançamento da revitalização de outra praça da Capital. “Sábado que vem (25.01) às 10h vamos lançar a revitalização da Praça Serra Azul, na Vila São Jorge da Lagoa”, finalizou Assis.