Posse e lotação de professores do concurso de 2016 da Reme são feitas on-line

A posse e a lotação de mais 340 professores aprovados no concurso de 2016 e convocados pela Prefeitura de Campo Grande em abril, estão sendo realizadas a partir desta quinta-feira (18) - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A posse e a lotação de mais 340 professores aprovados no concurso de 2016 e convocados pela Prefeitura de Campo Grande em abril, estão sendo realizadas a partir desta quinta-feira (18). Devido a pandemia ocasionada pela Covid-19, todo o processo está sendo realizado de forma digital, pelo link http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/.

A ação, inédita, tem o objetivo de obedecer ao distanciamento social e evitar aglomerações no setor de Lotação da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Desde o período da convocação que o processo ocorre digitalmente. A Secretaria Municipal de Gestão (Seges) entrou em contato com os candidatos via e-mail, orientando sobre a lotação, que é a última etapa do processo. A entrega de documentos também foi realizada on-line. A relação de unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme) já está disponível no site, com os endereços das escolas para que os profissionais consultem as unidades mais próximas de casa.

Nesta quinta-feira, a partir das 13h30, a página com as informações sobre a lotação também estará disponível no link http://www.campogrande.ms.gov.br/semed/.

Já o quadro de vagas disponíveis nas unidades será disponibilizado no site apenas nesta sexta-feira (19), meia hora antes do início da lotação, que começa às 8 horas. No primeiro dia serão lotados os profissionais das disciplinas de História, Geografia, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Educação Infantil. Nos dias 22 e 23 serão lotados os professores de Educação Física e Anos Iniciais.

Técnicos da Semed irão enviar para os professores, o link do aplicativo Zoom, onde ocorrerá a reunião de lotação. As orientações sobre o aplicativo já estão sendo repassadas aos professores pelos técnicos da Semed. A partir das 8 horas de sexta-feira, os técnicos farão contato via telefone para dar início ao processo de lotação on-line. Neste ambiente virtual o profissional terá um atendimento exclusivo e escolherá sua vaga, que será encaminhada para o diretor. Quem não tiver acesso ao aplicativo, a lotação será via telefone.

Na sequência o diretor marca com o professor para ir até a unidade e concluir os trâmites. Como as aulas presenciais estão suspensas na Reme, os novos professores irão prestar o atendimento remoto como os demais profissionais.

Números

Desde o primeiro ano da gestão, já são 1.850 professores chamados do concurso de 2016. Na ocasião do concurso, a previsão era chamar 645 professores, no entanto, devido ao grande número de inscritos, o certame foi prorrogado por mais dois anos, conforme decreto n. 13485 de 3/4/2018.

Com isso, o concurso venceria no próximo dia 30, mas devido à pandemia, foi publicada a Lei nº 6458, de 28/05/2020, autorizando a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos municipais, já em andamento.