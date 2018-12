Posse de diretores e adjuntos consolida gestão democrática na Reme

O prefeito Marquinhos Trad ainda lembrou a parceria com a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação), firmada logo no início de sua gestão e que ajudou a garantir a instituição das eleições - Divulgação/PMCG

A posse de 213 diretores e diretores-adjuntos consolidou, na noite desta terça-feira (18), o processo de Gestão Democrática na Rede Municipal de Ensino (Reme) por meio das eleições diretas, realizadas no dia 29 de novembro. No total, 21 unidades terão novos gestores, em sete ocorrerá a troca tanto do diretor quanto do adjunto. Nas demais, a comunidade escolar, pais, alunos, professores e profissionais da Educação decidiram, por meio do pleito, manter os gestores atuais.

O processo eleitoral teve início no final do primeiro semestre, quando o prefeito Marquinhos Trad sancionou a lei 6.023 que instituiu a gestão democrática. A partir daí, começam as discussões entre representantes da Comissão Eleitoral das escolas e a Comissão Especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed), sobre as diretrizes para a organização, realização e apuração das eleições. O primeiro encontro teve a participação do prefeito Marquinhos Trad, que na ocasião ressaltou que a eleição para diretores era uma reivindicação antiga da categoria, debatida desde 2012.

A posse, que aconteceu no Centro de Convivência Vovó Ziza, contou com a presença do prefeito Marquinhos Trad e da vice, Adriane Lopes. Durante o evento, o prefeito reafirmou sua fala e ressaltou que as eleições diretas para as unidades da Reme eram um compromisso de sua gestão. “Quando eu disse na minha candidatura que eu faria todo o esforço possível para fazer as eleições dos diretores, imediatamente procurei me cercar de elementos técnicos para que o dia de hoje se tornasse realidade, por isso honrem os votos que vocês conquistaram entre a comunidade escolar. Vocês são exemplos para muitas crianças”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad ainda lembrou a parceria com a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação), firmada logo no início de sua gestão e que ajudou a garantir a instituição das eleições. “Agradeço muito essa parceria. Vocês tiveram uma participação fundamental para que esse sonho se tornasse realidade”, afirmou.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, também lembrou do compromisso e frisou a importância de realizar uma gestão focada nos alunos. “Tínhamos essa missão e cumprimos com toda determinação, por isso de agora em diante é importante pautar a gestão de vocês no respeito e na dedicação aos nossos alunos. Somos todos parte de uma mesma família e vamos orientá-los no que for preciso”, ressaltou

A instituição da gestão democrática foi, na opinião da Superintendente de Gestão e Normas da Semed e presidente da Comisão Especial Eleitoral, Alelis Izabel de Oliveira Gomes, o cumprimento de uma das metas mais importantes do Plano Municipal de Educação. “Foi um processo extremamente positivo e por ser a primeira vez que realizamos as eleições, não registramos nenhum incidente grave. Também ficamos felizes em ver que a comunidade está satisfeita com os gestores de nossas unidades, já que a maioria das escolas manteve seus diretores”, pontuou Alelis.

Segundo ela, o próximo passo do processo é a transição das gestões que, inclusive, já teve início esta semana e irá acontece durante todo o mês de janeiro.A Comissão Especial irá visitar, neste primeiro momento, as 21 unidades que terão nova direção, com o objetivo de verificar documentos, conferir a prestação de contas e o patrimônio escolar. Este trabalho também será feito nas unidades onde os gestores permanecerão os mesmos, já que eles também darão início a uma nova fase nas unidades, uma vez que foram eleitos pelo voto direto.

As nomeações serão feitas dias dois de janeiro e os diretores e adjuntos já estarão nas escolas para organizar o ano letivo, ensalamento e ficar a par dos projetos desenvolvidos na unidade. Todos esses profissionais serão orientados pelos técnicos da Superintendência de Gestão e Normas.

Expectativas

Para os novos diretores, o momento é de expectativa e confiança em atender os anseios da comunidade escolar. Pela primeira vez à frente de uma unidade escolar, a diretora eleita Dilma Aparecida Rezende, que atua na escola Elpídio Reis há 20 anos, disse que a é fundamental a participação da comunidade na escolha dos diretores, por isso espera contribuir com o desenvolvimento da unidade. “Tenho muitos projetos, especialmente na área de meio ambiente e quero fazer uma parceria com os pais e toda comunidade”, disse.

Já a diretora Elismar Fernandes da Rocha Macedo, que era adjunta na escola Oliva Enciso e agora irá assumir a direção ao lado do colega de trabalho Vilmar Benites Balbuena, acredita que o voto de confiança da comunidade que garantiu a permanência da dupla na direção, é um reconhecimento do trabalho. “Vamos devolver essa confiança e fazer a diferença no processo de ensino-aprendizagem da escola. Esse crédito que tivemos aumenta nossa responsabilidade e por isso não podemos nos acomodar e buscar a realização de novos projetos”, afirmou.

Também participaram da cerimônia de posse, a secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos, o presidente da ACP, Lucílio Nobre e o vereador Valdir Gomes, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, além de técnicos e superintendentes da Semed.