Pós-Graduação em Recursos Naturais da UEMS completa dez anos

Outra linha muito importante está relacionada à busca de substâncias ou extratos bioativos para o tratamento de diferentes enfermidades, e muitas destas pesquisas estão centradas em plantas como a guavira, símbolo do MS - Foto: Divulgação

A Pós-Graduação em Recursos Naturais (PGRN) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) comemora, em 2019, dez anos com 121 mestres e 22 doutores titulados, além mais de 200 artigos científicos publicados em importantes periódicos científicos. O PGRN teve seu projeto aprovado na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 2009 para oferta do curso de mestrado. Então em 2019 completa-se 10 anos de início das atividades do Programa, sendo que a primeira turma ingressou em 2010. Com apenas dois anos de funcionamento, a Capes autorizou a oferta do curso de Doutorado, com a primeira turma iniciando em 2013. Desde então, pesquisas e ações estão sendo desenvolvidas, visando aprimorar o conhecimento da grande diversidade biológica representada pela fauna e flora presentes em ecossistemas importantes como o Pantanal e o Cerrado.

Além de estudos com desenvolvimento de novos materiais e metodologias de análise, destacamos pesquisas realizadas em relação às questões ambientais em diferentes rios de Mato Grosso do Sul enfocando amostras de peixes, água e sedimento em relação a pesticidas e metais, pesquisas para o desenvolvimento da Agricultura e Aquicultura com ênfase na piscicultura, buscando o desenvolvimento de rações e anestésicos.

Outra linha muito importante está relacionada à busca de substâncias ou extratos bioativos para o tratamento de diferentes enfermidades, e muitas destas pesquisas estão centradas em plantas como a guavira, símbolo do MS.

“Mesmo com pouco tempo de Doutorado, a tese de uma das egressas da primeira turma foi premiada com a menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese (Edição 2018) na área de Ciências Ambientais. Pode-se concluir que o PGRN vem cumprindo o seu papel de formador de recursos humanos e de conhecimento científico de alto nível”, destacou a Coordenadora, Claudia Andrea Lima Cardoso.

Saiba mais sobre o PGRN em: http://www.uems.br/pos_graduacao/detalhes/recursos-naturais-dourados-mestrado-academico.