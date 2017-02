Pós em Ensino em Saúde da UEMS abre vagas para aluno especial

Campo Grande (MS) – O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde, Mestrado Profissional (PPGES) da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), de Dourados lançou edital para inscrição de Alunos Especiais em 2017. Poderá ser aceita a inscrição de aluno especial, de todas as áreas do conhecimento, desde que portador de diploma de curso superior autorizado e reconhecido pelo órgão competente.

Os alunos especiais serão matriculados apenas em disciplinas isoladas do Programa de Pós-Graduação e, portanto, sem direito ao diploma de mestre. Somente uma disciplina poderá ser cursada por semestre.

As inscrições serão no dia 8 de março (quarta-feira), das 8h às 11h, na Secretaria do Programa, localizada no prédio do Bloco F, primeiro andar, Unidade Universitária de Dourados. No dia 13 de março será divulgado o resultado provisório e no dia 15 de março o resultado definitivo, todos na página da UEMS.

Os servidores do quadro efetivo da UEMS ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição da matrícula da disciplina que escolherem, mediante a apresentação de cópia do holerite ou uma declaração emitida pelo Setor de Registro Funcional da Universidade.

Os detalhes da seleção de alunos especiais estão no Edital ou na página do Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde.

Emmanuelly Castro/ Comunicação UEMS

