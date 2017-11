Portões de locais de prova são abertos em segundo dia do Enem 2017

Os portões dos locais de prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já foram abertos. Os estudantes poderão ter acesso às salas até as 13h (horário de Brasília) quando os portões serão fechados.

Por causa do fuso horário brasileiro, no Acre os portões fecham às 10h (horário local). Já nos estados do Amazonas, de Rondônia e Roraima os candidatos só poderão entrar no local da prova até as 11h (horário local).

Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins fecharão os portões às 12h (horário local). No Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, o horário final é 13h (horário local).

Para evitar imprevistos, alguns alunos chegaram com bastante antecedência. “É melhor chegar cedo do que atrasado, eu não quero virar meme. E domingo é mais difícil para pegar ônibus. Ou vem cedo ou chega atrasado”, disse Kelita Leão dos Santos, 18 anos, que quer cursar agronomia.

Os estudantes só poderão começar as provas às 13h30 e terão 4 horas e 30 minutos para completar o exame. Neste domingo, serão aplicadas 90 questões objetivas de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia).

O aluno poderá deixar o local após duas horas do início da prova para não ter a nota zerada. Só é possível sair com o caderno de questões nos últimos 30 minutos antes do fim das provas. Caso descumpra qualquer uma dessas regras, o candidato será eliminado.