Portões de locais de prova do Enem fecham pontualmente às 13h

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram fechados às 13h, horário de Brasília, conforme informou há pouco o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Entre 13h e 13h30, o participante deve aguardar na sala de aplicação até que seja autorizado o início do exame. Durante esse período, são realizados procedimentos de segurança, como fiscalização dos lanches e conferência dos documentos de identificação já apresentados para o acesso à sala. O envelope porta-objetos deve ser mantido embaixo da carteira, durante a realização das provas. O envelope, entregue pelos aplicadores, deverá ser lacrado e identificado pelo participante antes de ingressar na sala de provas.

Cerca de 5,1 milhões de estudantes em todo o país estão inscritos no Enem. O exame é aplicado em 1.727 municípios, em 10.133 locais. Os candidatos farão neste domingo as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, terão cinco horas e meia para resolver as questões.

Os participantes só poderão deixar as salas, em definitivo, duas horas após o início das provas, portanto às 15h30, sob pena de eliminação do participante. Só é permitido sair com o Caderno de Questões nos 30 minutos que antecedem o término das provas, ou seja, a partir das 18h30.

Aparelhos celulares de diversas marcas e operadoras adiantaram novamente os horários ajustando os relógios para o horário de verão, que não vai mais ocorrer no país. A alteração ocorreu a zero hora deste domingo e gerou repercussão nas redes sociais.

Pelo Twitter, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que "isso já está sanado, está tudo resolvido, e os horários estão mantidos.”

O Enem continua no próximo domingo (10), quando os estudantes farão as provas de ciências da natureza e matemática.