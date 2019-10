Porto Murtinho realiza campeonato de pesca com apoio do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – Na última semana de pesca nos rios de Mato Grosso do Sul – o período de defeso inicia-se no dia 5 de novembro e estende-se até 28 de fevereiro de 2020 -, os amantes de pescaria terão oportunidade de participar de um dos maiores torneios desse segmento em rios de água doce. É o 9º Campeonato de Pesca Esportiva de Porto Murtinho, a ser realizado entre 1º e 3 de novembro, com o apoio do Governo do Estado.

Murtinho, distante 445 km a sudoeste de Campo Grande, é um dos principais destinos de pesca esportiva de Mato Grosso do Sul. A cidade situada na fronteira com o Paraguai é banhada pelo Rio Paraguai e recebe anualmente milhares de turistas de todas as regiões do Brasil. O município também tem atrativos naturais e históricos, como o Morro Pão de Açúcar, Fecho dos Morros, Parque Municipal Cachoeira do Apa, Morro Celina, Cachoeira do Rio Aquidaban e Fazenda Barranco Branco.

Pesca embarcada deve reunir mais de 100 equipes, segundo os organizadores

“O turismo de pesca é um segmento do turismo já consolidado no município de Porto Murtinho, que proporciona à população murtinhense a geração de emprego e renda e movimenta o setor de serviços, em especial o segmento hoteleiro. São muitas as famílias que dependem da movimentação econômica da alta temporada do turismo de pesca para garantir o seu sustento”, afirma o prefeito Derlei Dellevati.

Inscrição e pontuação

Segundo os organizadores (Pesca Iporã e Top Vans) o campeonato de pesca esportiva, na modalidade pesque-solte, deverá contar com a participação de 110 equipes da cidade e de outras regiões do Estado, como Campo Grande, Miranda, Três Lagoas e Corumbá. O evento conta com extensa programação esportiva e cultural, incluindo dois shows gratuitos na Praça de Alimentação: João Paulo, no dia 1º, e a dupla Vitor Gregório e Marco Aurélio, no dia 3. No dia 2, show com Loubet, com ingressos a R$ 20,00 (primeiro lote) e R$ 30,00 (segundo lote) e mesa para quatro pessoas a R$ 350,00.

Campeonato atrai pescadores do Paraguai, que divide as águas do Rio Paraguai com o Brasil

A competição de pesca embarcada será realizada no domingo (dia 3.11), a partir das 8 h, numa extensão de 1,2 km do Rio Paraguai, correspondendo a orla portuária da cidade, e terá duração de cinco horas. Poderão se inscrever equipes mistas, até três pessoas por embarcação de no mínimo 4,5 metros de comprimento. A prova será acompanhada por oito árbitros e dez fiscais, aos quais caberá conferir os peixes fisgados e confirmar a pontuação.

As inscrições poderão ser feitas até às 17h do dia 2 e o valor cobrado é de R$ 200,00 por equipe. Conforme o regulamento, haverá premiação até o terceiro lugar. Para efeito de classificação, foi definida uma tabela de pontuação por espécies: armau, piranha e cachorra, cinco pontos; corvina, barbado, piavuçu e palmito, dez; piraputanga, jurupensem e jurupoca, 20; pacu, 30; jau, pintado e cachara, 40; e dourado, 50 pontos. Os peixes capturados deverão ter no mínimo 15cm.

Rio Apa, com cachoeiras e correntezas entre pedras, um dos atrativos naturais de Murtinho

Corridas de barco e chalana

O Campeonato de Pesca Esportiva será aberto no dia 1º de novembro, às 21h, com o show do cantor João Paulo. No dia 2, a partir das 8h, será realizado o torneio de pesca infantil/juvenil, do qual poderão participar crianças e adultos com idade entre 6 e 15 anos. A prova ocorrerá no cais do porto geral e terá a duração de duas horas. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 1º. Haverá premiação para os três primeiros colocados.

No dia 2, as atrações ficam por conta das corridas de chalana (mínimo de 7 metros) e barcos (de 15HP e 25HP), em frente ao porto da cidade. A corrida da chalana, com início às 13h, é uma forma de valorizar a comunidade ribeirinha, que vive da pesca na região. A inscrição é gratuita e poderá ser feita até o dia 1º. A corrida de barco ocorrerá às 14h e a inscrição custa R$ 40,00.

O evento tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de MS, Prefeitura de Porto Murtinho, Agência Fluvial da Marinha e Escola Náutica Navegar.

Inscrições online:

www.topvansms.com.br

www.escolanauticanavegar.com.br

Texto: Sílvio de Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Divulgação