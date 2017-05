Portal do TJMS passará a funcionar apenas na versão Web Signer

A partir do dia 23 de maio, os usuários do portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, não terão mais suporte para a tecnologia NPAPI para applets Java. Na prática, os logins e peticionamentos no Sistema de Automação Judicial serão feitos utilizando a versão Web Signer, novo plugin que substituiu a antiga tecnologia.

A medida foi testada, inicialmente, com 500 usuários do portal e-SAJ do TJMS, no dia 23 de março, de modo a minimizar o impacto da mudança, bem como identificar possíveis falhas e corrigi-las de forma rápida. Em 29 de março a versão foi liberada aos demais usuários.

A novidade foi necessária, tendo em vista a descontinuidade de suporte ao NPAPI (tecnologia obrigatória para applets Java) pelos navegadores Google Chrome e, recentemente, pelo browser Mozila Firefox. A Secretaria de Tecnologia da Informação do TJMS (STI) homologou uma nova versão do Portal e-SAJ passando a utiliza o Web Signer.

Conheça: Ao efetuar login utilizando o CPF e senha, será apresentada uma tela informando que foi disponibilizada ao usuário a opção de utilizar a nova versão. A STI informa ainda que a versão atual, que suporta o applet Java, não funcionará mais e, por isto, recomenda a migração imediata para a nova versão.

Veja no link https://youtu.be/PlAw2Wlas-Q um vídeo explicativo sobre a nova versão. Confira nos arquivos anexos os manuais de instalação aos usuários selecionados para utilização do Web Signer.

Os usuários que tiverem problemas podem entrar em contato com a Central de Serviços de TI por meio do telefone 67 3314-1718.

