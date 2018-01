Porcelanatos ou mármores?

Disponíveis em diferentes faces, os revestimentos cerâmicos reproduzem os detalhes e desenhos esculpidos pela natureza ao longo dos anos nos grandes blocos de mármore, com padrões e nuances exclusivos de cada peça - Divulgação

Sinônimos de sofisticação e elegância na decoração de projetos residenciais e comerciais, os diferentes estilos de mármore são fonte de inspiração para diversos revestimentos industrializados, como os porcelanatos. Estes materiais unem a qualidade, versatilidade de uso, praticidade e resistência intrínsecas do material cerâmico à exuberância estética das pedras, reproduzindo as texturas, desenhos, tonalidades e nuances das matérias-primas naturais.

Pioneiro na fabricação de porcelanato no país e maior fabricante nacional de azulejos, o Grupo Eliane - detentor das marcas Eliane Revestimentos e Decortiles - traz nos portfólios de suas marcas produtos que imprimem com perfeição a beleza única do natural, por meio da tecnologia HD, que impressiona pela fidelidade estética impressa sobre as superfícies industrializadas. A imponência das pedras naturais, ícone de soberania, ganha ainda mais destaque com os acabamentos nobres, como o alto brilho ou a rusticidade do fosco.

Disponíveis em diferentes faces, os revestimentos cerâmicos reproduzem os detalhes e desenhos esculpidos pela natureza ao longo dos anos nos grandes blocos de mármore, com padrões e nuances exclusivos de cada peça. Em alusão à personalização natural das pedras, as cerâmicas trazem em suas superfície estas belas "imperfeições" assimétricas, tornam-se únicas e ainda mais especiais.