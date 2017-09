Funtrab oferece mais de cinco cursos

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), por meio de parceria com a MIQ CredQuali, abre inscrições para os cursos de Auxiliar Administrativo, Confeitaria, Panificação, Cabeleireiro, Maquiagem e Corte e Costura.

O curso de Auxiliar Administrativo tem carga horária de 32 horas/aula, com turmas no matutino, vespertino e noturno.

Já os cursos de Confeitaria, Panificação, Cabeleireiro, Maquiagem e Corte e Costura têm 40 horas/aula de carga horária, com turmas também nos três turnos.

As vagas são limitadas e para todos os cursos haverá cobrança de taxa de R$ 20,00 no ato da inscrição. Os interessados podem realizar as inscrições na avenida Calógeras, 514, Centro (próximo ao Mercado do Produtor) das 9h às 15h até o dia 14 de setembro.

Parceria MIQ CredQuali

O MIQ CredQuali é uma instituição sem fins lucrativos, que atua com cursos de qualificação profissional e com a concessão de microcrédito para pequenos empreendedores. A instituição tem parcerias com instituições públicas e privadas. É possível obter mais informações pelos telefones (67) 3222-9055 ou Whatsapp (67) 99108-4828.

Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)

Foto: Edemir Rodrigues

Veja Também

Comentários