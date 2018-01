População do Mato Grosso do Sul já pode receber alertas de desastres naturais por SMS

É gratuito e tem como objetivo orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências - Assessoria de Comunicação Social

Os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais passam a receber, nesta segunda-feira (15), avisos por SMS em caso de desastres naturais. É a quarta fase de implantação do serviço, que já está em pleno funcionamento nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. O Serviço de Alertas por SMS é coordenado pelo Ministério da Integração, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia móvel. É gratuito e tem como objetivo orientar a população quanto aos procedimentos a serem adotados diante do risco de inundações, alagamentos, temporais ou deslizamentos de terra, entre outras ocorrências.

É um serviço inédito no Brasil. “Temos buscado tecnologias que permitam à população estar informada de forma preventiva”, destacou o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, na ocasião do implantação da terceira fase do sistema. “Com a informação, com a tecnologia, podemos poupar vidas e diminuir todos os impactos dos desastres naturais que acontecem pelo Brasil”. Desde o lançamento, em fevereiro de 2017, foram enviadas 19.387 mensagens de alertas, informando comunidades sobre o risco de desastres. Nos seis estados onde o serviço está ativo, já são 1,8 milhão de celulares cadastrados.

“A população recebe a mensagem informando o que irá acontecer e quais ações ela deve tomar a fim de evitar que as pessoas sejam atingidas por esses desastres”, informa Élcio Barbosa, diretor do Cenad, Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração. Ele salienta, ainda, a importância da participação popular junto à Defesa Civil da sua cidade, justamente para conhecer quais medidas devem ser adotadas diante do recebimento de um alerta dessa natureza.

Serviço

A mensagem de cadastro começa a ser enviada a partir do dia 15 de janeiro, para todos os telefones celulares ativos nos três estados:“Defesa Civil Nacional informa: novo serviço de envio de SMS gratuito com alertas de área de riscos. Para se cadastrar responda para 40199 com CEP de interesse”. Ao responder indicando o CEP, o celular do usuário já está apto para receber alertas da Defesa Civil. É permitido cadastrar mais de um CEP.

Os alertas serão produzidos e enviados pelo Cenad, em parceria com os órgãos de Defesa Civil de estados e municípios, assim que forem identificadas situações de riscos que possam acarretar desastres naturais. A qualquer momento, se o usuário desejar, também é possível cancelar o serviço por mensagem de texto.

“Se o morador, eventualmente, não receber o SMS, ele mesmo pode enviar o CEP para o 40199, por mensagem gratuita, e solicitar sua adesão. A partir daí receberá as informações da Defesa Civil”, explicou o ministro Helder Barbalho. “Com o sistema consolidado, seguiremos avançando para que até o mês de março todos os estados do Brasil estejam disponibilizando o serviço, a fim de evitar vítimas, danos e, de um modo geral, diminuir os efeitos dos desastres naturais no Brasil”.

Mais estados

O secretário adjunto da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, Fabiano Sousa, defende que o sistema de notificação de emergência via SMS, pelo celular, muda a maneira de trabalhar alertas de desastres no Brasil. O primeiro SMS do sistema foi enviado para cerca de 400 moradores do município de Ponte Serrada, em Santa Catarina, ainda na fase piloto. “A informação chega diretamente para a população”, comenta.

Os alertas foram testados durante seis meses em 25 cidades de Santa Catarina e Paraná, atendendo a mais de meio milhão de usuários de telefonia móvel. Em fevereiro, o Distrito Federal, o Mato Grosso e o Tocantins também passam a receber os avisos. A expectativa é que até março de 2018 todos os estados brasileiros estejam contemplados.