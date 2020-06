Polícia Militar Ambiental de Rio Negro autua infratora em R$ 20 mil por construir drenos ilegalmente

Rosana Siqueira com assessoria

Drenos foram feitos sem autorização ambiental - Foto: Divulgação

Durante fiscalização ambiental no município de Rochedo, Policiais Ambientais de Rio Negro localizaram uma atividade de drenagem de uma várzea ilegalmente e autuaram ontem (17), uma proprietária rural (74), residente em Campo Grande, por construção de drenos em seu lote, sem autorização ambiental.

A pecuarista realizou com uso de máquinas em sua fazenda, localizada à margem da rodovia MS 080, a construção recente de valetas em um total de 500 metros de comprimento, por 1 metro de largura e 1 metro de profundidade em média, para drenagem de uma área de várzea do tipo vereda (Área de Preservação Permanente-APP), com o objetivo de uso agrícola, sem o licenciamento como preconiza a legislação vigente.

A infratora foi autuada administrativamente e multada em R$ 20.000,00. Ela também poderá responder de degradação de área protegida sem autorização do órgão ambiental competente, com pena prevista de um a três anos de detenção. A autuada foi notificada a realizar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.