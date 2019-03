Polícia Militar Ambiental autua dono de chácara por incêndio próximo à rede alta tensão

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais realizaram fiscalização nesta terça-feira (26), no município de Dourados, e autuaram o proprietário de uma chácara localizada a 20 km da cidade, por provocar incêndio em uma área de pastagem. O produtor rural, de 23 anos, foi surpreendido pelos policiais no momento em que provocava o incêndio sem autorização ambiental competente. A PMA auxiliou na extinção do incêndio, que consumiu seis hectares. Houve risco enorme no local, pois o fogo atingiu área com torres de energia de alta tensão.

O infrator, residente em Dourados, informou aos Policiais que efetuava a limpeza para o plantio de lavoura de mandioca no lugar da pastagem. Ele foi autuado administrativamente e foi multado em R$ 2 mil. A área a ser queimada seria muito maior, caso a PMA não tivesse chegado no momento em que a infração ocorria.

Tenente Coronel Ednilson Paulino Queiroz – Polícia Militar Ambiental (PMA).