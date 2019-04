Polícia Militar Ambiental apreende 1 km de redes de pesca e liberta 20 kg de peixes dos petrechos ilegais

O uso de petrechos proibidos do tipo redes de pesca é muito comum na região, pois nos lagos das Usinas Hidrelétricas do Rio Paraná, este petrecho é permitido para o pescador profissional, desde que identificado e com malha de tamanho a partir de 140 milím - Foto: Divulgação

Em fiscalização ambiental ontem e na madrugada e manhã de hoje (11) no lago da usina Sérgio Motta, no Rio Paraná, no município, Policiais Militares Ambientais de Bataguassu apreenderam 18 redes de pesca emendadas de malha 90 e 110 milímetros (petrecho proibido) armadas no rio, medindo 1.000 metros. Os petrechos ilegais estavam armados e, na margem do lago, os policiais encontraram oitos exemplares de peixes da espécie piranha. Tudo leva a crer que os infratores que armaram os petrechos perceberam a fiscalização e abandonaram o pescado, que tinham recolhido das redes.

Durante a retirada dos petrechos ilegais realizada pelos policiais, foram soltos mais 20 kg de pescado que estavam vivos e presos às redes. Os infratores proprietários das redes não foram identificados.

O uso de petrechos proibidos do tipo redes de pesca é muito comum na região, pois nos lagos das Usinas Hidrelétricas do Rio Paraná, este petrecho é permitido para o pescador profissional, desde que identificado e com malha de tamanho a partir de 140 milímetros. Ocorre que muitos pescadores profissionais armam redes com malha menor à permitida e não identificam. A legislação só permite também no máximo 100 metros de redes armadas, localizadas pelo menos, a 150 metros de distância uma da outra, porém, muitas vezes, os pescadores profissionais emendam várias redes excedendo a metragem permitida. Este tipo de uso é crime.

Pescadores amadores que não podem por lei utilizarem esses petrechos também acabam os utilizando, o que caracteriza crime ambiental.