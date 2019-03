Polícia Civil leva orientação para alunos da Escola General Osório em Campo Grande

As palestras fazem parte de um projeto desenvolvido pelas delegadas Ariene Nazareth de Souza e Fernanda Felix - Foto: Divulgação

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), realizou nesta terça-feira (26.3), uma palestra sobre os temas: Bullying, Cyber-Bullying e Drogas, para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, da Escola General Osório. As palestras fazem parte de um projeto desenvolvido pelas delegadas Ariene Nazareth de Souza e Fernanda Felix.

A delegada titular da DEAIJ, Ariene Souza, destaca que o projeto tem por finalidade a aproximação da Polícia Civil com a comunidade escolar, além de orientar e informar os jovens acerca de temas de relevância como as drogas. “O nosso é contribuir com a formação desses jovens, para que eles sejam cidadãos éticos e comprometidos. Eles tendo consciência da realidade em que vivem, poderão evitar, não reproduzir, não reiterar e até mesmo denunciar atos de violência, contribuindo, assim, para a transformação da sociedade”, destacou.

De acordo com as delegadas, cerca de 590 alunos participaram das palestras nos dois turnos, e a intenção é estender o projeto para outras escolas privadas e públicas de Campo Grande.