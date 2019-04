PMA fiscaliza embarcações e apreende espinheis e anzóis no rio Miranda

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização fluvial no rio Miranda, na região do povoado Salobra, Policiais Militares Ambientais de Miranda fiscalizaram diversas embarcações e apreenderam diversos petrechos de pesca ilegais ontem e hoje (10.4). Os pescadores abordados pescavam legalmente, porém, a equipe localizou e retirou do rio dois espinheis com 20 anzóis cada um e 43 anzóis de galho (petrechos proibidos), que estavam armados no curso do rio.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais. Além disso, há grande dificuldade de deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes em um breve período.

Ten. Cel. Ednilson Paulino Queiroz – Polícia Militar Ambiental (PMMS).