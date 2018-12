PMA de Mundo Novo recebe drone da Promotoria de Justiça de Eldorado para auxiliar nas fiscalizações

Campo Grande (MS) – Nesta quinta-feira (13.12) a Polícia Militar Ambiental (PMA), de Mundo Novo, recebeu da Promotoria de Justiça da Comarca de Eldorado, do promotor Gustavo Henrique Bertocco de Souza, um drone profissional com display Phantom4 advanced. A doação foi realizada por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A aquisição é fruto de uma parceria e a aproximação dos órgãos – Ministério Público e PMA. Os recursos que geraram o TAC foram provenientes de ações fiscalizatórias da Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo.

O equipamento representa um avanço em termos de fiscalização e contribui significativamente no combate às ações lesivas ao meio ambiente. No caso do drone, a abrangência e a amplitude das imagens que são capturadas em tempo real poderão ser reproduzidas a uma distância de até 5 Km, principalmente em locais acidentados e de difícil acesso.

As imagens permitem eficiência aos relatórios e poderão nortear as ações, possibilitando a responsabilização administrativa, civil e criminal dos autores. As tecnologias representam economia de tempo e recursos do contribuinte e maior efetividade processual.

Exemplo é a operação Cervo do Pantanal que a PMA executa com o MPE há quase um ano, que visa levantar por imagens de satélites desmatamentos ilegais. Em todo o Estado, em balanço realizado até o mês de outubro, foram 108 autuados, sendo verificado um total de 2.593,10 hectares de desmatamentos ilegais em 22 municípios. Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 3.034.320,00.

Texto e foto: Polícia Militar Ambiental (PMA)