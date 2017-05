PMA autua fazendeiro em 134 mil por desmatamento ilegal de 134 hectares de vegetação nativa

Depois de levantamentos por imagem de satélites, policiais militares ambientais de Dourados realizaram fiscalização em uma propriedade rural do município de Ponta Porã, na região conhecida como Cabeceira do Rio Apa e autuaram ontem (12) um proprietário rural por desmatamento ilegal.

O fazendeiro desmatou uma área de 134 hectares de vegetação nativa, medidos em GPS e conferidos por imagens de satélites, para plantio de lavoura, sem autorização do órgão ambiental. A vegetação derrubada estava em leiras, apesar do desmatamento não ser recente. As atividades foram paralisadas.

O proprietário da fazenda, de 67 anos, residente em Ponta Porã, foi autuado administrativamente e multado em R$ 134.000,00 pelo desmatamento ilegal na propriedade. O pecuarista também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de três a seis meses de detenção.

Veja Também

Comentários