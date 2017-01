PMA autua empresa em R$ 55,5 mil por transporte irregular de 6,4 toneladas de agrotóxicos

Policiais militares ambientais de Jardim foram acionados por Policias Militares Rodoviários Estaduais da base de Vista Alegre, em Maracaju, que durante fiscalização abordaram no sábado (21) um caminhão do tipo baú, com carga de agrotóxico com suspeita de ser transportada ilegalmente. O veículo pertencente a uma empresa com domicílio jurídico na cidade de Dourados transportava 6.396 kg do produto perigoso. O material seguia de Dourados para Chapadão do Sul.

A PMA verificou que não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental, contrariando a licença ambiental necessária para o transporte do produto.

O agrotóxico e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. O motorista e os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental, com previsão de pena de três a seis meses de detenção. A empresa também foi autuada administrativamente e multada em R$ 55.538,00.

