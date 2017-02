PMA autua dono de pesqueiro em R$ 5 mil por desmatamento de mata ciliar na foz de córrego afluente do Miranda

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, município de Bonito, constataram a supressão vegetal em matas ciliares de um córrego afluente do Rio Miranda (Área de Preservação Permanente - APP) / Divulgação/Assessoria

Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, município de Bonito, realizavam fiscalização ambiental em ranchos pesqueiros do distrito ontem (13) à tarde, e em uma propriedade constataram a supressão vegetal em matas ciliares de um córrego afluente do Rio Miranda (Área de Preservação Permanente - APP).

O proprietário do rancho (81), residente no local, alegou não possuir autorização ambiental do órgão competente para supressão vegetal. Ele foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00. A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção, de um a três anos.

O Infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada (PRADE), com prazo de 30 dias.

