PMA autua dois infratores em R$12 mil por cinco áreas de desmatamentos ilegais

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de São Gabriel do Oeste realizavam fiscalização em propriedades rurais no município de Camapuã e autuaram dois fazendeiros por desmatamentos ilegais de cinco áreas em suas propriedades. A equipe localizou nesta terça-feira (2.4), em uma fazenda pertencente a um pecuarista de 54 anos, dois pontos desmatados, medindo respectivamente 4,5 e 2,8 hectares de vegetação nativa de cerrado – medidos em GPS. O infrator, residente em Camapuã, foi autuado administrativamente e multado em R$8 mil.

Em outra fazenda, os policiais localizaram outros três desmatamentos, respectivamente medindo 1,75 – 0,75 e 0,75 hectares, medidos em GPS. O infrator (65), também residente em Camapuã, foi autuado administrativamente e multado em R$ 4 mil.

Os desmatamentos levantados por imagens de satélites como parte da operação Cervo-do Pantanal ocorreram em 2016 e foram realizados para o plantio de pastagem e criação de gado. A madeira proveniente das árvores derrubadas nos desmatamentos não se encontrava mais no local. Havia apenas galhadas em amontoados em meio à pastagem. As atividades foram interditadas.

Os infratores também responderão por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. Eles foram notificados a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

Operação Cervo-do-Pantanal

As vistorias fazem parte da operação Cervo-do-Pantanal. Nesta operação, a PMA recebeu 634 vistorias de possíveis desmatamentos ilegais levantados por imagem de satélites na bacia do rio Paraguai e Paraná pelo Núcleo de Geoprocessamento (NUGEO) do Ministério Público Estadual (MPE). Em 2018 foram 109 proprietários rurais autuados na operação, sendo verificado um total de 2.665,46 hectares de desmatamentos ilegais em 23 municípios. Foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 3.056.028,00.

Tem. Cel. Ednilson Paulino Queiroz – Polícia Militar Ambiental (PMMS).