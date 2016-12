PMA autua campo-grandense em R$ 5 mil por construir rancho degradando matas ciliares do rio Aquidauana

Policiais militares ambientais de Aquidauana em fiscalização ontem (27) no rio Aquidauana localizaram a construção de um pequeno rancho dentro da área de preservação permanente (APP). O proprietário do local, residente em Campo Grande, construía à margem do rio, destruindo as matas ciliares, que são áreas protegidas por lei.

O infrator, de 81 anos, foi autuado administrativamente e multado em R$ 5.000,00 pela construção ilegal.

A PMA interditou as atividades e o autuado também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de um a três anos. O infrator foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental um plano de recuperação da área degradada (PRADE).

