PMA apreende rede de pesca, tarrafas, espinhéis e anzóis de galho no rio Miranda e solta peixes presos aos petrechos

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização fluvial no rio Miranda na Operação Dia de Finados, dentro da pré-piracema, Policiais Militares Ambientais de Jardim apreenderam diversos petrechos de pesca ilegais.

As ações foram realizadas na quinta e sexta-feira. Numa das verificações a equipe localizou e retirou do rio uma rede de pesca, duas tarrafa, quatro espinhéis e 44 anzóis de galho, que estavam armados no curso d’água. Os proprietários dos materiais ilegais não foram localizados. Durante a retirada dos petrechos foram soltos 6 kg de pescado que estavam vivos presos aos materiais.

Fiscalizações preventivas dessa natureza são fundamentais para a prevenção à pesca predatória, tendo em vista o grande poder de captura e depredação dos cardumes, dos petrechos proibidos de pesca como esses retirados do rio pelos policiais, especialmente neste período de pré-piracema em que os cardumes já estão se formando e se tornando maiores a cada dia. Além disso, há grande dificuldade de se deter os autores, pois tais petrechos são armados em curto espaço de tempo e os pescadores não permanecem no rio durante a pesca, fazendo somente a retirada dos peixes, também em tempo bastante curto.

Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental (PMA)