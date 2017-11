PMA apreende caminhão com uma tonelada de agrotóxicos transportados ilegalmente

Campo Grande (MS) – Durante fiscalização na rodovia MS-276, em Batayporã, policiais militares ambientais do município apreenderam no final da tarde dessa terça-feira (22.11) um caminhão baú, Mercedes Benz, com carga de agrotóxico ilegal.

O veículo seguia de Dourados para Piracicaba, município a noroeste de São Paulo (SP) e transportava 1.180 kg de agrotóxicos sem a licença ambiental. Também não havia no veículo as identificações com relação a todos os símbolos para transporte de produtos perigosos e sinalizações, conforme as normas técnicas e a legislação ambiental.

O produto perigoso e o veículo foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Batayporã. Os responsáveis pela empresa responderão por crime ambiental e poderão pegar pena de um a quatro anos meses de reclusão.

Texto e foto: Polícia Militar Ambiental (PMA)