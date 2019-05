PMA apreende 3 mil metros de redes e prende dois por pesca predatória em Aparecida do Taboado

A PMA soltou em torno de 13 kg de peixes que ainda estavam vivos nas redes. - (Foto: Divulgação)

Durante fiscalização no rio Paraná e afluentes no município, Policiais Militares Ambientais de Aparecida do Taboado prenderam no final da tarde desta segunda-feira (6.5) dois homens que estavam pescando com redes (petrechos proibidos). Os infratores pescavam embarcados e foram surpreendidos conferindo e retirando peixes de redes de pesca que haviam armado no córrego Moinho, nas proximidades da sua foz com o rio Paraná.

No momento da abordagem foram encontrados 500 metros de redes, mas os Policiais, juntamente com os infratores, retiraram mais 2.500 metros de redes do córrego, que seriam dos infratores. Um dos pescadores, que apresentou carteira de pescador profissional, ainda praticou pesca subaquática, para a qual não possuía licença. Com os pescadores foram apreendidas as redes, um barco, um motor de popa, um arbalete e roupas para pesca subaquática e 5 kg de pescado.



Com um dos pescadores, foram apreendidos também equipamentos usados na pesca subaquática

Felizmente a PMA prendeu os elementos no início da pescaria, haja vista que esses petrechos têm grande poder de captura e dizimação de cardumes e a ação rápida dos policiais possibilitou que tivessem capturado apenas 5 kg de pescado, que estavam mortos e foram apreendidos. A PMA soltou em torno de 13 kg de peixes que ainda estavam vivos nas redes.

Os infratores, de 39 e 40 anos, residentes em Aparecida do Taboado, receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com o material apreendido e foram autuados por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. Eles também foram autuados administrativamente e multados em R$ 1.400,00 cada um. O Pescado será doado para instituições filantrópicas.