PM entrega sete toneladas de donativos para as vítimas das enchentes em Aquidauana

O comandante da Cavalaria da PMMS, tenente-coronel Guilherme Dantas Lopes, disse que é uma alegria para todo o efetivo participar dessa campanha e poder proporcionar um pouco de conforto nesse momento difícil para as famílias beneficiadas - Foto: Policia Militar de Mato Grosso do Sul

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul através da Cavalaria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), entregou a doação de sete toneladas de itens arrecadados pela instituição entre roupas, material de higiene pessoal, alimentos não perecíveis (água mineral, leite em pó, etc.) e brinquedos para as famílias atingidas pelas enchentes na região do município de Aquidauana. A doação aconteceu nessa terça-feira (27).

“Nós estamos muito felizes em receber a visita do pessoal da Polícia Militar pra trazer essas doações, que agora mais do que nunca, são de extrema importância, visto a dificuldade que o município está passando”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

O comandante da Cavalaria da PMMS, tenente-coronel Guilherme Dantas Lopes, disse que é uma alegria para todo o efetivo participar dessa campanha e poder proporcionar um pouco de conforto nesse momento difícil para as famílias beneficiadas.

“Parabenizo toda minha equipe que não mediu esforço para realizar essa campanha, onde todos se envolveram e deram sua contribuição. Isso mostra o compromisso social da Polícia Militar. Também quero agradecer a todos que fizeram suas doações e contribuíram ”, afirmou tenente-coronel Guilherme.

A campanha de arrecadação para as famílias atingidas pelas enchentes teve início no dia 22 de fevereiro, quando segundo o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), o nível do rio atingiu 10,42 metros e a prefeitura de Aquidauana decretou emergência por conta da situação caótica que tomou conta do município.