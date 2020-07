PM e MPE se unem a Prefeitura para prevenção contra o Coronavírus

Detalhes da força-tarefa foram acertados nesta segunda-feira - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande ganhou novos aliados na luta contra o Coronavírus. A partir desta segunda-feira (20), a Policia Militar de Mato Grosso do Sul e o Ministério Publico do Estado se unem na fiscalização contra o descumprimento dos decretos que visam preservar as pessoas e combater o avanço da Covid-19.

Os números não param de crescer e a taxa de isolamento – considerada uma das medidas mais eficazes de combate – não chega uma porcentagem ideal, apesar de haver melhorado no último fim de semana, com medidas mais restritas. Campo Grande chegou a 49,28% de taxa de isolamento, após semanas entre os piores índices do País. Ficando acima de 14 outras capitais.

Entre as ações adotadas pelo município estão o toque de recolher das 20h até às 5h e o fechamento de serviços não essenciais, como bares e restaurantes, aos finais de semana. Somente no sábado e domingo foram 217 estabelecimentos orientados a baixarem as portas durante o período, 750 pessoas orientadas a voltarem para casa e 1.053 denúncias de descumprimento do Decreto Municipal.

Detalhes da força-tarefa foram acertados nesta segunda-feira e a Prefeitura de campo Grande, o Ministério Publico do Estado e a Policia Militar. Também estavam presentes no encontro representantes da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito.