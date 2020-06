Equipe de T.I do Tribunal de Justiça é destaque por julgamentos virtuais

O destaque para os julgamentos por videoconferência, inclusive com a participação dos advogados, que podem fazer sustentação oral à distância - Divulgação

O Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul aprovou, por unanimidade, no último dia 10 de junho, o registro de elogio nos assentamentos dos funcionários do setor de Tecnologia da Informação, dado os avanços tecnológicos recentes, a partir do advento da Covid-19, com destaque para os julgamentos por videoconferência, inclusive com a participação dos advogados, que podem fazer sustentação oral à distância.

Na proposição, o desembargador Luiz Tadeu destacou que o Poder Judiciário de MS tornou-se referência nos julgamentos virtuais, agora instalados no Órgão Especial, nas Seções e nas Câmaras Cíveis e Criminais. Também destacou que esse avanço tecnológico permitiu o trabalho em home office com excelente aproveitamento, já que houve aumento considerável da produtividade de magistrados.



Soma-se a isso os recentes termos de cooperação celebrados com o Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral do Estado, todos os municípios do Estado, INSS e Defensoria Pública Estadual, que permitiu o julgamento de processos desses órgãos pelo sistema virtual.

Durante a motivação, o proponente citou o trabalho de equipe, sob o comando do diretor de TI, Altair, e dos servidores de uma maneira geral, dentre os quais Zeli Paim de Menezes Lopes Vas-ques, Jocemiro Aparecido da Silva, Alexandre Rosa Camy, Liriane Aparecida da Silva Nogueira, Larissa Oliveira Ostrowsky Ovando, Erich Wilson, Rodrigo Hiroyuki Kanezaki, além da diretora da Secretaria Judiciária de Primeiro Grau, Conceição Pedrini Pereira, dentre outros.

Todos os servidores, cuja relação será enviada pela Secretaria de TI, terão agora o registro dessa moção de elogio em suas respectivas fichas funcionais.