Plataforma virtual promove ação que reconhece boas práticas de gestão da educação

A Plataforma Conviva Educação (www.convivaeducacao.org.br) está com inscrições abertas para sua 3ª Ação de Reconhecimento, que homenageia iniciativas que promovam melhorias na gestão da educação pública municipal. Para participar, as secretarias de educação deverão inscrever, até 17 de setembro, um projeto ou uma prática de sucesso desenvolvida com base no uso do Conviva, plataforma digital de uso gratuito idealizado pela Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e voltada ao gestor da educação municipal e equipes técnicas das secretarias municipais de educação.

Representantes dos 10 municípios finalistas participarão de um encontro formativo, em São Paulo, e concorrerão a uma viagem internacional para conhecer experiências educacionais. O anúncio dos vencedores será em novembro.

As orientações para as inscrições estão disponíveis na página oficial da 3ª Ação de Reconhecimento do Conviva (www.convivaeducacao.org.br/reconhecimento). É imprescindível que o município esteja cadastrado na plataforma e tenha sua conta ativa.

Regulamento completo: https://convivaeducacao.org.br/docs/Edital_Reconhecimento_2017.pdf

Sobre o Conviva:

A plataforma Conviva Educação é um ambiente virtual gratuito que tem o propósito de apoiar o trabalho do dirigente e equipe técnica das secretarias municipais de educação. Lançado em 2013, oferece conteúdos, ferramentas e experiências voltadas às áreas da gestão municipal: orçamentária e financeira, administrativa, democrática, estrutura e documentação, pedagógica, de pessoas, alimentação e transporte escolar, além de ambientes voltados ao Plano Municipal de Educação e Indicadores da Educação Municipal.

O Conviva é uma iniciativa da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) em parceria com 11 institutos e fundações – Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Fundação SM, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Victor Civita, Instituto C&A, Instituto Natura, Itaú BBA e Movimento Todos Pela Educação, e conta com o apoio do Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e da Uncme (União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação) na divulgação para os municípios.

