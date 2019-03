Planurb realiza palestra ambiental para acadêmicos da UCDB

PalestraAmbiental (3)

Na manhã desta segunda-feira (11), a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), promoveu para comunidade acadêmica e demais profissionais da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), mais uma etapa do Projeto ‘Dialogo de Verão’.

Desta vez, a palestra: “Os desafios da inserção profissional no mercado de trabalho – Setor Ambiental”, foi realizada por Silvia Barbosa do Campo – Coordenadora de Vigilância de Saúde Ambiental da (Sesau) e Conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA).

Silvia, levou aos acadêmicos participantes informações sobre a inter-relação do homem com o Meio Ambiente, levando em consideração as temáticas de Saneamento Básico, Resíduos Sólidos e Saúde.

“As pessoas costumam relacionar ‘Meio Ambiente’ com a preservação e conservação de Biomas e Ecossistemas, quando na verdade, o Meio Ambiente também e o local onde se vive, a Universidade onde se estuda, e a cidade onde se mora”, destacou.

Ela reforçou a mensagem que os profissionais do futuro precisam pensar o Planejamento Urbano de forma sustentável.

“A sociedade precisa estar organizada para olhar o seu território de forma sustentável. Neste sentido os futuros profissionais podem pensar e desenvolver técnicas inovadores que produzam atividades sejam elas (industriais ou sociais), sustentáveis e ambientalmente corretas”, afirmou.

Para Monalissa Stradiotto, Zootecnista e Coordenadora do Projeto Vivencias da UCDB, os acadêmicos precisam ter momentos de interação com algumas realidades, uma vez que nessa fase estão preocupados com formação acadêmica e desconhecem a realidade do mercado de trabalho.

“A Universidade tem o papel de desenvolver disciplinas que fornecem habilidade cientificas e técnicas, sedo assim, os projetos de extensão tem objetivo de estabelecer parceria com demais setores da sociedade. Portanto, mobilizamos acadêmicos de todos os semestres dos cursos de Medicina Veterinária, Agronomia e Zootécnica para que participassem do evento”, explicou.

Projeto Diálogos de Verão

Com intuito de promover o diálogo para incentivar e motivar os acadêmicos a perceberem o quanto é amplo o setor ambiental; além de enfatizar as oportunidades e dificuldades deste setor, os encontros do Projeto ‘Diálogos de Verão’ estão programados acontecem durante o mês de março nas Universidades da Capital. As palestras são ministradas pelos membros do CMMA e técnicos da Planurb.

O próximo encontro será realizado na quarta-feira (13), na Uniderp-Anhanguera às 19h. Na quinta-feira (14), às 19h será a vez da Universidade Estácio de Sá receber o projeto. Por fim, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) receberá a palestra no (20) às 14h30.

Para informações adicionais, entre em contato com a Divisão de Meio Ambiente da Planurb pelo telefone (67) 3314-5181 ou ainda pelo e-mail (eambiental.planurb.cg@gmail.com).