Planurb promove campanha contra queimadas urbanas

A Planurb (Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano) promove a campanha Diga Não às Queimadas Urbanas – Agosto Alaranjado, como forma de orientar e chamar a atenção para o perigo das queimadas e suas consequências. A campanha está sendo apresentada nas reuniões dos Conselhos Regionais das Regiões Urbanas e conta com a parceria do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Na última quinta-feira (03) foi a vez dos líderes comunitários do Conselho Regional da Região Urbana do Anhanduizinho conhecerem a iniciativa. Durante a reunião, o sargento Santiago, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul destacou a importância do conhecimento e da conscientização. “Queremos informar a sociedade sobre as causas, as consequências provocadas pelas práticas das queimadas e as possíveis alternativas e soluções”, afirmou Santiago.

O diretor de Sustentabilidade da Planurb, Rodrigo Giansante, pontuou que durante os meses de agosto e setembro, período onde a estiagem é maior, as ações educativas serão intensificadas para que haja o enfrentamento deste problema. Mesmo sendo nociva ao meio ambiente e à saúde e proibida por lei, sendo considerada crime ambiental, essa prática continua. Na maioria das vezes é utilizada para atear fogo no lixo, em restos de podas de árvores e em mato nos terrenos baldios.

Rede de Multiplicadores

A diretora-presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues lembra que ações de educação ambiental devem ser um processo contínuo e permanente. Nesta campanha, os conselheiros regionais serão aliados importantes para o trabalho de conscientização da comunidade. “A intenção é fortalecer uma rede de multiplicadores que vão levar aos moradores informação sobre os prejuízos que as queimadas trazem ao meio ambiente e à saúde da população”, explicou Berenice.

Para a presidente da Associação dos Moradores da Vila Nhanhá, Noêmia de Oliveira Lourenço, a campanha iniciada nos bairros é importante porque vai alertar a população sobre a os problemas ambientais que existem nos bairros. “Vamos discutir sobre a sujeira nos terrenos e o acumulo de lixo que, na maioria das vezes são as principais causas das queimadas urbanas”, declarou.

Reativação do Comitê

Outra importante medida anunciada pela Planurb é a reativação do Comitê Municipal do Programa de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais em Campo Grande. O Comitê atuará na criação de políticas de prevenção e combate às queimadas, destacando o diagnóstico, prevenção, monitoramento, além de ações permanentes de educação ambiental.

