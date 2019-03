Planurb participa de oficina do Plano de Manejo da Apa do Ceroula

Técnicos da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), participaram, na última sexta-feira (22) da reunião Diálogo do Diagnóstico Participativo do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula – APA do Ceroula. O encontro, realizado na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) integra uma das etapas de elaboração do Plano de Manejo da APA (Área de Preservação Ambiental) do Ceroula feito pela Planurb em conjunto com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

Durante a reunião, o diretor de planejamento ambiental da Planurb, Rodrigo Giansante, apresentou um panorama ambiental de Campo Grande e como a cidade está planejada. “Por mais que tenhamos água em abundância. Se a gente não tiver um cuidado, poderemos não ter água para beber no futuro”, ressaltou. Hoje, Campo Grande está dividida em sete regiões urbanas e em 74 bairros. Possui 33 cursos d´água com nascentes urbanas e 169 bacias hidrográficas, sendo 11 urbanas.

A coordenadora do trabalho pela UCDB, Engenheira Sanitarista e Ambiental Ana Paula Teles, apresentou detalhes de como estão organizadas as etapas do projeto de elaboração do Plano de Manejo, lembrando que a intenção é trabalhar a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais da Bacia do Córrego Ceroula. “A metodologia seguida para a realização das etapas do Plano de Manejo, atende ao Roteiro Metodológico para elaboração de Planos de Manejo do IBAMA, onde prevê que as atividades tenham um enfoque participativo, envolvendo a população local, para que o documento garanta o desenvolvimento sustentável da região”, disse.

Durante o encontro aconteceu a oficina participativa com o propósito de obter subsídios para a proposição de ações de manejo para a APA do Ceroula.

APA Ceroula

A APA (Área de Preservação Ambiental) do Ceroula foi criada pelo Decreto Municipal n. 8.264, de 27 de julho de 2001, com o objetivo de recuperar, proteger e conservar os cursos d’água que compõem a bacia do Córrego Ceroula e também de proteger os ecossistemas locais, suas paisagens notáveis, o solo e demais atributos naturais que possam ser considerados relevantes. A Unidade de Conservação possui aproximadamente 66.954 ha (sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro hectares), compreendida pela porção da bacia de drenagem do Córrego Ceroula existente no território do Município de Campo Grande.

Plano de Manejo

O Plano de Manejo é um instrumento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei n° 9.985/2000), com objetivo geral de organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas e ainda a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com propósito a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais.