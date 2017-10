Plantas alimentícias não-convencionais entram em cardápio de restaurante por um dia

Cada vez mais a culinária tem se voltado ao que é simples e natural. Nessa onda, as PANCs ganham espaço nas cozinhas ao redor do país.

PANCs são uma abreviação para ‘Plantas Alimentícias Não Convencionais’, ou seja, plantas que a maioria das pessoas, seja por falta de costume ou conhecimento, não consomem. Algumas são conhecidas como ervas-daninhas ou invasoras, mas a verdade é que estudos apontam que elas possuem teores de minerais, fibras, antioxidantes e proteínas significativamente maiores quando comparadas às plantas convencionais.

As PANCs não são descobertas recentes. Usadas há séculos, a urbanização e a falta de contato do homem com a natureza fizeram com que, a partir do século XX, esses alimentos fossem esquecidos. Para se ter uma ideia, estima-se que o número de plantas consumidas pelo homem caiu de 10 mil para apenas 170 nos últimos cem anos.

Em Campo Grande, quem quer conhecer toda a riqueza dessas plantas pode encontrá-las no Recanto das Ervas, um dos cantos verdes mais saudáveis da Capital. Com 17 anos de história, há cinco a proprietária Marcia Chiad decidiu reunir em um único ambiente um restaurante de alimentação orgânica, viveiro de mudas e espaço para plantios e oficinas para adultos e crianças.

Para divulgar ainda mais todos os benefícios e sabores das PANCs, em parceria com o chef Almir de Oliveira, especialista em alimentação funcional, o Recanto das Ervas promove no próximo sábado (7) o Almoço PANC!, uma oportunidade para saborear novos sabores, novas texturas e ter uma experiência gastronômica diferente.

“Será um almoço completo para que as pessoas possam ter uma refeição saudável, totalmente orgânica e natural e ainda conhecer todo o sabor das PANCs”, explica Marcia. No cardápio serão servidos seis pratos elaborados pelo chef Almir de Oliveira que utilizam ingredientes regionais.

Cardápio - Serão servidas duas entradas, o Ceviche de Flores Comestíveis com leite de tigre de limão galego e o Tártar de Abacate com crosta de trigo sarraceno. Os pratos principais são o Filé de Pintado com farofa de bocaiúva e purê de baru e o Risoto de caule de mamoeiro, ora-pro-nobis e crispy de parmesão. “O caule de mamoeiro é muito saboroso, seu gosto e textura lembram muito a de um palmito”, conta Marcia.

Para sobremesa, duas opções muito refrescantes serão servidos dois sorbets, um de abacaxi, cúrcuma e cocada de forno e outro de hibisco com bolo cremoso de aipim.

O menu com todas as opções custa R$60,00 por pessoa. As vagas são limitadas.

Serviço

Novos Sabores: Almoço PANC!

Data: 07/10

Horário: das 11 às 16 horas

Local: Recanto das Ervas, rua 13 de junho, 1592

Para reservas e informações: 67-3027-2080 ou 67-99247-7889.

