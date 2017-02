PGE abre eleições para corregedor-geral e corregedor-geral adjunto

Edital da Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul, publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22), abre procedimento de eleição para corregedor-geral e corregedor geral adjunto para mandato de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2019.

Conforme a publicação, procuradores do Estado de categoria especial podem se inscrever como candidatos para o desempenho das duas funções. O interessado pode concorrer a uma ou ambas ocupações.

O edital na íntegra pode ser conferido na página 1 do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. Clique aqui para ver.

