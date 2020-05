Pesquisadores criam aplicativo que monitora disseminação de covid-19

A plataforma irá auxiliar ainda na interpretação desses os gráficos de crescimento, bem como sobre a metodologia utilizada. - Foto: Divulgação

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) desenvolveram um portal que monitora a velocidade de disseminação da covid-19 em mais de 200 países. Disponível em português, espanhol, italiano e inglês, o site traz os dados atualizados, em tempo real, do registro de casos da European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) – Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças, uma agência da União Europeia que atua contra a disseminação de doenças infecciosas.

O portal, que pode ser acessado aqui, pretende democratizar o acesso à informação sobre a disseminação da doença, e fornecer aos gestores públicos dados para avaliar se uma determinada medida adotada para conter o contágio do novo coronavírus está ou não surtindo efeitos em outros locais do mundo.

A ferramente produz também a visualização das curvas de contaminação de qualquer agrupamento, bairro ou cidade a partir de dados fornecidos pelo usuário, como a quantidade de casos confirmados e o período. A plataforma irá auxiliar ainda na interpretação desses os gráficos de crescimento, bem como sobre a metodologia utilizada.