Pesquisadora que se dedica à conservação da anta brasileira ganha prêmio internacional

Patrícia Medici, pesquisadora do IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, é a mais nova vencedora do prêmio internacional "Compromisso com a Conservação" (Commitment to Conservation Award), oferecido pelo Zoológico de Columbus (Ohio, Estados Unidos). A cada dois anos, o zoo premia os heróis da conservação de vida selvagem global e os homenageia pela dedicação e compromisso com a conservação. A premiação será entregue em cerimônia no Zoológico de Columbus, no dia 28 de abril.

Patrícia é a terceira vencedora deste prêmio. A pesquisadora foi reconhecida por seus esforços e pela inovação nos estudos e estratégias para a proteção da anta brasileira, por meio da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira (INCAB). O trabalho completou 20 anos em 2016, e é responsável pela criação do maior banco de dados sobre a espécie no mundo.

O prêmio inclui uma contribuição de 50 mil dólares para a INCAB, através de fundos provindos de doações feitas ao zoo em favor dos animais selvagens. O recurso será uma contribuição importante para a continuidade do trabalho de conservação, iniciado ainda em 1996, na Mata Atlântica de São Paulo, e que atualmente acontece no Pantanal e Cerrado do Mato Grosso do Sul.

A INCAB/IPÊ já foi reconhecida por outros prêmios internacionais, como o Golden Ark e o Whitley Awards, considerado o Oscar da Conservação.

