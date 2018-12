Senai de Três Lagoas tem matrículas abertas para 300 vagas em 6 cursos técnicos

Os interessados devem fazer as matrículas na secretaria do Senai de Três Lagoas, localizado na Rua Dr. José Amílcar Congro Bastos, 1.313, Bairro Vila Nova, até 8 de fevereiro de 2019 e as aulas terão início no dia 14 de fevereiro 2019 - Divulgação

Considerada a capital mundial da celulose, Três Lagoas (MS) têm se consolidado como um polo industrial nos últimos anos, atraindo diversas empresas que têm exigido profissionais cada vez mais qualificados. Atento a essa demanda, o Senai está com matrículas abertas para 300 vagas no município para os cursos de técnico em biotecnologia, técnico em celulose e papel, técnico em sistemas de energia renováveis, técnicos em mecânica, técnico em automação industrial e técnico em eletromecânica, sendo os dois últimos na modalidade EaD (Educação a Distância).

Segundo o gerente de gestão em tecnologia e inovação do Senai, Leandro Schneider, os cursos técnicos são uma oportunidade de adquirir uma nova profissão e se preparar para o mercado de trabalho. “Com uma metodologia diferenciada e que envolve muitas atividades práticas, o Senai qualifica, por meio de seus cursos técnicos, os profissionais de forma muito assertiva”, afirmou.

Matrículas

Os interessados devem fazer as matrículas na secretaria do Senai de Três Lagoas, localizado na Rua Dr. José Amílcar Congro Bastos, 1.313, Bairro Vila Nova, até 8 de fevereiro de 2019 e as aulas terão início no dia 14 de fevereiro 2019, sendo que a educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino.

No ato da matricula, é necessário apresentar uma foto 3x4 recente, original e cópia da carteira de identidade ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) dentro do período de validade, ou Carteira Profissional, CPF ou Declaração da Receita Federal, título de eleitor quando maior de 18 anos, histórico escolar do Ensino Médio ou documento que comprove estar cursando a etapa tida como requisito para ingresso, comprovante de residência atualizado (caso não esteja no nome do candidato ou dos pais, o titular do documento deve emitir uma auto declaração), certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).

Somente terá a matrícula confirmada no curso pretendido o candidato que tiver concluído ou comprovar estar regularmente matriculado no Ensino Médio e realizar o pagamento da primeira mensalidade do curso no período de três dias úteis posterior a data de matrícula. O pagamento da mensalidade poderá ser efetuado no setor financeiro das unidades operacionais do Senai por meio de cartão de crédito ou débito ou em instituição bancária por meio de boleto bancário.