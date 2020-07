Pela primeira vez a Prefeitura de Campo Grande fará concurso para o cargo de analista de tecnologia da informação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, de forma inédita, já pode realizar o concurso para o cargo de Analista de Tecnologia da informação - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, de forma inédita, já pode realizar o concurso para o cargo de Analista de Tecnologia da informação. Com a aprovação unânime de projeto de lei do executivo enviado para a Câmara Municipal e a sanção da Lei 6.474/20, foram criados cinquenta cargos de Analista de Tecnologia da informação no quadro permanente de servidores da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGETEC).

O próximo passo será a organização do inédito concurso para a área de tecnologia, que será gerido pela Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) no momento oportuno.

Além da preocupação da gestão com a área de tecnologia, situação comprovada pelos investimentos e capacitações aos servidores realizadas nos últimos três anos, a inédita oferta de um concurso público nessa área vem para tentar amenizar o déficit existente e fomentar um mercado de trabalho que diminui a cada dia em nossa capital e no nosso Estado. Cada vez mais se ouve notícias negativas sobre entes públicos que excluem a carreira em detrimento de outros tipos de contratações temporárias.

A carreira de Analista de Tecnologia da Informação permitirá a construção de um quadro permanente e eficiente, garantindo a continuidade dos serviços, bem como o fortalecimento do Regime Próprio da Previdência Municipal. O cargo de servidor efetivo também trará para a administração economia e a possibilidade de recolhimento da previdência em regime próprio municipal.

O objetivo é que sejam atraídos novos profissionais capacitados para o quadro permanente de servidores públicos especializados em TI, oportunizando também aos estudantes campograndenses que possam seguir carreira em sua cidade natal.

O Analista de Tecnologia da informação atua nas áreas de desenvolvimento de sistemas e aplicativos, na implantação e suporte a sistemas de informação e soluções tecnológicas, além de participar da definição de requisitos e especificação de arquiteturas, podendo administrar sistemas ou configurar procedimentos de segurança de rede, dentre outras atribuições.